446 عاملاً إنسانياً بين شهيد وجريح ومختطف منذ أغسطس 2024

أعلن المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم، أن حصيلة الاعتداءات التي طالت الطواقم العاملة في المجال الإنساني بفلسطين منذ أغسطس/ آب 2024 بلغت 446 عاملاً ما بين شهيد وجريح ومختطف.

وأوضح المكتب أن هذه الأرقام تعكس "تصاعدًا خطيرًا وغير مسبوق" في استهداف العاملين على إنقاذ الأرواح وإيصال المساعدات للمدنيين، مؤكداً أن الهجمات المتكررة على المسعفين والعاملين في مجال الإغاثة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وشدد المكتب على أن تواصل الاعتداءات يفاقم الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة، حيث يواجه السكان أوضاعاً كارثية من انعدام الغذاء والماء والرعاية الصحية، داعياً إلى توفير حماية عاجلة وكاملة للعاملين الإنسانيين وتمكينهم من أداء مهامهم بأمان.