10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف نازحين ومواطنين بخان يونس ودير البلح

أفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بارتقاء 6 شهداء على الأقل وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة المواصي.

وفي حادثة متزامنة، أكدت المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، وصول 4 شهداء وعدد من الإصابات الحرجة عقب استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين في شارع البركة.

وتأتي هذه الجرائم في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة، حيث لا تميّز الغارات بين نازحين داخل خيام، أو مواطنين يحاولون تأمين قوت يومهم في الشوارع، لتسجل المستشفيات يومياً عشرات الشهداء والجرحى في ظل نقص حاد بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وحذرت الطواقم الصحية من انهيار كامل للمنظومة الطبية، مؤكدين أن استمرار استهداف المدنيين يضاعف المأساة الإنسانية.