ضحايا المجاعة في غزة يتصاعدون إلى 266 بينهم 112 طفلًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات جديدة بين البالغين جراء المجاعة وسوء التغذية، في ظل استمرار الحصار المشدد ومنع دخول المساعدات.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 266 شهيدًا، بينهم 112 طفلًا قضوا نتيجة نقص الغذاء والدواء وانعدام مقومات الحياة الأساسية.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة التجويع الممنهج بحق أكثر من مليوني فلسطيني، عبر منع تدفق المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، مما ينذر بكارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة.