كاتب إسرائيلي: اجتياح غزة سيؤدي لانهيار دولي غير مسبوق لـ"إسرائيل"

قال الكاتب الإسرائيلي بن درور يميني إن رفض حكومة الاحتلال لمقترح الصفقة الذي وافقت عليه حركة حماس سيكون بمثابة "سقوط في الفخ"، محذرًا من التداعيات الكارثية لأي عملية اجتياح لقطاع غزة.

وأضاف يميني أن مجرد التهديد باجتياح غزة تسبب بزيادة الدعوات الدولية لفرض عقوبات على "إسرائيل"، متسائلًا: "فماذا سيحدث إذا نُفّذ الاجتياح فعليًا؟".

وأشار إلى أن أي عملية عسكرية برية واسعة النطاق ستؤدي إلى انهيار إسرائيلي غير مسبوق على الصعيد الدولي، مع سقوط أكبر بكثير من الوضع الراهن بسبب مشاهد القتل والتدمير.

وانتقد يميني تصريحات مسؤول شعبة الاستخبارات السابق، والتي اعتبر أنها تعكس قناعة بالانتقام ضد غزة، لافتًا إلى أنه لا يدرك أن فكرة حماس قائمة على أن "الشهادة أكبر هدية"، وبالتالي فإن المزيد من القتل لن يردعها.

وأكد أن حماس كانت على وعي كامل بالثمن الكبير لهجوم 7 أكتوبر، لكن ذلك لم يمنعها من تنفيذه، ما يدل على أن رهانات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خاطئة وغير قادرة على تغيير المعادلة.

ترجمة صفا