الاحتلال يعتزم هدم منزل الأسير "مسالمة" بالخليل بتهمة مشاركته بعلمية إطلاق نار

أعلنت قوات الاحتلال، نيتها هدم منزل الأسير ثابت مسالمة في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، بتهمة مشاركته في تنفيذ عملية إطلاق نار عند مفترق الخضر قبل نحو ثمانية أشهر، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الاحتلال الممنهجة لملاحقة الأسرى وعائلاتهم، وفرض مزيد من العقوبات الجماعية بحقهم، في محاولة للضغط عليهم وثني الفلسطينيين عن مواصلة مقاومتهم.

وفي ديسمبر الماضي، قُتل مستوطن وأصيب ثلاثة آخرين، في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة تابعة للاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت منفذ عملية إطلاق النار تجاه حافلة للمستوطنين قرب بيت لحم، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن و إصابة آخرين، بعد مطاردته عدة ساعات.