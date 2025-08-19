"حماس": مشروع "شارع السيادة" الاستيطاني جريمة تهجير قسري بالقدس

أكد عضو المكتب السياسي، ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، هارون ناصر الدين، أن مصير نحو 7 آلاف مواطن مقدسي يعيشون في 22 تجمعاً في بادية القدس، بات معرضاً للخطر والتهجير القسري جراء تنفيذ مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 ومشروع "شارع السيادة"، وخاصة تجمعي جبل البابا ووادي جمل المهددين بالعزل والاقتلاع.

وقال ناصر الدين، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هذه المخططات تمثل جريمة تهجير قسري وانتهاكاً صارخاً للحق الفلسطيني، وتشكل محاولة لتكريس واقع استيطاني استعماري يقطع أوصال القدس وكافة محافظات الضفة الغربية، ويحول دون إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافياً.

وأوضح أن الحركة تدعو أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عملية عاجلة لوقف هذه المخططات الخطيرة، مع تكثيف الضغط السياسي والاقتصادي لوقف العدوان الاستيطاني على الأرض الفلسطينية ومقدساتها.

وشدد على دعم المقدسيين الثابتين فوق أرضهم وديارهم، مؤكداً تمسك الحركة بخيار المقاومة والصمود والثبات على الأرض والدفاع عنها، مع التأكيد أن القدس ستظل فلسطينية خالصة، وأن سياسات التهويد والاستيطان لن تفلح في تغيير هويتها أو طمس معالمها التاريخية.