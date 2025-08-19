الصحة في غزة: 3 شهداء متأثرين بسوء التغذية خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، وفاة مواطنين بالغين خلال الساعات الـ 24 الماضية بسبب الجوع وسوء التغذية الناجمَين عن الحصار الإسرائيلي، فيما أكدت مسؤولون أمميون أن سلطات الاحتلال لا تسمح بدخول كميات غذائية كافية لتجنب جوع واسع النطاق في قطاع غزة.

وأوضحت الصحة في تصريح مقتضب، بأن عدد ضحايا التجويع الإسرائيلي الممنهج ارتفاع إلى 266 شهيدًا، بينهم 112 طفلاً، وسط تحذيرات من انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وتدهور الوضع الإنساني بوتيرة متسارعة.

من جانبه أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، ضرورة أن يكون العاملين في المجال الإنساني قادرين على إيصال الغذاء على نطاق واسع ومستمر، من خلال جميع المعابر والطرق المتاحة للوصول إلى سكان القطاع “لتجنب وقوع مثل هذه الوفيات بسبب التجويع”.

وأعرب دوجاريك عن قلق الأمم المتحدة من إعلان سلطات الاحتلال توسيع أنشطتها العسكرية في مدينة غزة، مشيرة إلى أن أي عمل عسكرية في المدينة سيؤدي إلى نزوح آلاف الأشخاص مرة أخرى إلى منطقة مكتظة جنوب القطاع.

وأكد أن مناطق النزوح في خان يونس تفتقر إلى أبسط البنى التحتية والخدمات، بما في ذلك الغذاء والماء والخدمات الطبية.

بدورها قالت مفوضية حقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال لا تسمح بدخول إمدادات غذائية كافية لقطاع غزة لتجنب جوع واسع النطاق بين السكان.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أن سلطات الاحتلال لم تسمح خلال الأسابيع القليلة الماضية بدخول المساعدات “إلا بكميات تبقى أقل بكثير مما هو مطلوب لتجنب جوع واسع النطاق”.

وأضاف الخيطان أن خطر الجوع في غزة “يمثل نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في منع المساعدات الإنسانية”.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62004 شهداء، و156230 مصابا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصا، بينهم 112 طفل.