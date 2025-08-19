الصندوق النرويجي يقرر استبعاد ست شركات (إسرائيلية)

قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي، استبعاد ست شركات ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، وذلك بعد “مراجعة أخلاقية” لاستثماراته في (إسرائيل).

ولم يذكر الصندوق-الأكبر في العالم-الذي تبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار، أسماء الشركات التي قرر استبعادها، لكنه قال إنه سيعلن عنها وعن الأسباب المحددة لتخارجه من كل واحدة منها بمجرد الانتهاء من عملية التخارج.

ومن المحتمل أن يكون من بين هذه الشركات أكبر خمسة بنوك (إسرائيلية) والتي كانت قيد المراجعة من قبل هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق.

وبذلك يصل عدد الشركات الإسرائيلية التي سحب الصندوق استثماراته منها، منذ 30 يونيو/ حزيران، إلى 23 شركة، وقد يرتفع هذا العدد، وفق ما قال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج للصحافيين.

ويمتلك الصندوق حالياً حصصاً في 38 شركة (إسرائيلية)، بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار كرونة (1.86 مليار دولار) من الاستثمارات، انخفاضاً من 61 شركة بقيمة إجمالية 23 مليار كرونة نرويجية في 30 حزيران، وفقاً لما ذكرته شركة إدارة استثمارات بنك نورجيس في رسالة بتاريخ اليوم.

يأتي هذا الإعلان الأحدث في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت هذا الشهر بعد تقارير أفادت بأن الصندوق يجمع حصة في مجموعة (إسرائيلية) لتصنيع المحركات النفاثة تقدم خدمات للجيش (الإسرائيلي)، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.

وأثارت هذه التقارير جدلاً جديداً حول استثمارات الصندوق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة قبل الانتخابات المقررة في الثامن من أيلول، حيث دعت بعض الأحزاب الصندوق إلى سحب استثماراته من جميع الشركات (الإسرائيلية)، وهي خطوة استبعدتها الحكومة.

ورفض البرلمان النرويجي، في حزيران، اقتراحاً للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويقول المنتقدون لقرار البرلمان إن التخارج الكامل من الاستثمار في الشركات الإسرائيلية هو وحده الكفيل بحماية الصندوق من أي انتهاكات أخلاقية محتملة.