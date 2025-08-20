الرسالة نت

حماس: ننتظر رد الاحتلال على مقترح الوسطاء بعد موافقتنا عليه

الرسالة نت - غزة

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، باسم نعيم، إن الحركة سلّمت ردها بالموافقة على مقترح الوسطاء الجديد، وهي الآن في انتظار رد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار "تقدير موقف وطني".
وأوضح نعيم أن ردود الفعل الإسرائيلية الصادرة اليوم "تعكس نوايا نتنياهو الخبيثة بالاستمرار في الحرب والإبادة والتطهير العرقي"، ما يكشف عن غياب أي جدية لدى الاحتلال في التوصل إلى حلول تُنهي العدوان على قطاع غزة.

وأضاف أن على المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، أن تتحمل مسؤولياتها في "وضع حد لهذه العربدة والاستهتار بالقانون الدولي، وقبل ذلك الاستهتار بحياة الناس"، محذرًا من أن استمرار هذا الاستهتار سيكلف المنطقة والعالم أثمان كبيرة من الأمن والاستقرار الدوليين.

وكانت الحركة، أعلنت في وقت سابق، تسلم الوسطاء ردّها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالموافقة.

