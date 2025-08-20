20 شهيدا من طالبي المساعدات بقطاع غزة

أفادت مصادر طبية، بارتقاء 20 شهيدًا وإصابة آخرين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بنيران وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدنيين ومجوّعين جنوبي وادي غزة ووسط القطاع.

وقالت المصادر من مستشفى العودة، إن المشفى استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 شهيدًا؛ بينهم سيدة وطفلتان، إضافةً إلى 25 إصابة جراء قصف الاحتلال لتجمعات المواطنين.

وأوضح المستشفى أن الشهداء ارتقوا بالقرب من نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة، إلى جانب استهدافات أخرى وسط القطاع.

ونوه "العودة" إلى ارتفاع عدد الشهداء من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال، شمال مخيم النصيرات للاجئين، وسط القطاع المحاصر، إلى 8 من المدنيين المجوّعين.

وكثّفت قوات الاحتلال، الليلة الماضية (الثلاثاء| الأربعاء) وفجر اليوم الأربعاء، استهدافاتها في مختلف أنحاء قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 21 مدنيًا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى نسف مبان وتفجير روبوتات مفخخة في الأحياء السكنية.

وفجر الأربعاء، دخلت جريمة الإبادة الجماعية؛ التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، يومها الـ 684 تواليًا، مع تشديد الحصار المطبق على القطاع، واستمرار التجويع وقتل النازحين وطالبي المساعدات.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 في قطاع غزة إلى 62 ألفًا و64 شهيدًا بالإضافة لـ 156 ألفًا و573 مصابًا بجروح متفاوتة؛ وفق معطيات رسمية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية أمس الثلاثاء.

وأفادت المعطيات الرسمية، بأن 31 شهيدًا و197 إصابة، من "شهداء المساعدات"، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، أمس الثلاثاء. مبينة أن إجمالي شهداء لقمة العيش، ممن وصلوا المستشفيات، ارتفع إلى 1996 شهيدًا، وأكثر من 14898 إصابة.