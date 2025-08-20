حدث أمني استثنائي: هل حاولت المقاومة أسر جنود في خانيونس؟

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل ما وصفته بـ"حدث أمني غير مسبوق" وقع في محيط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، حين تمكنت مجموعة مسلحة من المقاومة الفلسطينية من تنفيذ عملية نوعية استهدفت موقعًا عسكريًا للاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لمراسل قناة "كان" العبرية، إيتاي بلومنتال، فإن مجموعة تضم ما لا يقل عن 14 مسلحًا – ويُقدّر أن العدد الفعلي يقترب من 20 – خرجوا من نفق قريب من موقع عسكري للجيش الإسرائيلي، قبل أن يباشروا إطلاق قذائف مضادة للدروع ونيران رشاشة كثيفة باتجاه القوات المتمركزة داخل الموقع.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، ردّت قوات الاحتلال بإطلاق نيران كثيفة تجاه المهاجمين، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن ثمانية منهم خلال الاشتباك المباشر. في حين انسحب بقية أفراد المجموعة إلى داخل مناطق قريبة من النفق.

وسرعان ما استدعى الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية كبيرة شملت الطائرات الحربية والمروحية، بالإضافة إلى الدبابات، التي بدأت بقصف مكثف على مناطق يُعتقد أن المقاومين انسحبوا إليها.

وحتى اللحظة، لم تُعرف الحصيلة النهائية للهجمات الجوية، بينما واصلت القوات البرية والجوية عمليات التمشيط الواسع في المكان.

محاولة أسر جنود؟

الجيش الإسرائيلي وصف العملية بأنها "هجوم منظم واستثنائي"، مرجحًا أن الهدف الأساسي من ورائها كان التسلل إلى الموقع وربما أسر جنود، في وقت حساس تشهد فيه المفاوضات غير المباشرة مع حركة "حماس" محاولات لإبرام صفقة تبادل جديدة، خاصة بعد موافقة الحركة والفصائل على آخر مقترح قدمه الوسطاء، فيما تماطل حكومة الاحتلال بالرد عليه.

ويأتي هذا التطور الميداني في ظل استمرار المعارك الشرسة في قطاع غزة منذ أكثر من 22 شهرا، حيث تعمد فصائل المقاومة إلى استنزاف قوات الاحتلال بعمليات نوعية داخل الخطوط المتقدمة.

ويُنظر إلى هذا الهجوم باعتباره من أكبر العمليات التي شهدتها جبهة رفح مؤخرًا، لما حمله من جرأة على مواجهة مباشرة واقتحام موقع عسكري محصن.