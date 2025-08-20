الصحة: نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات بغزة 300%

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، يوم الأربعاء، أن نسبة إشغال المستشفيات بلغت 300 بالمئة، وأن ذلك يظهر حجم "الكارثة الصحية والإنسانية" التي تتسبب بها "إسرائيل".

وقال مدير عام الوزارة منير البرش في منشور على منصة "إكس": إن "نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات بلغت 300 بالمئة".

وأضاف أن هذا الرقم "غير المسبوق (منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) يعكس حجم الكارثة الصحية والإنسانية التي نعيشها اليوم".

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث يتداخل التجويع الممنهج مع إبادة جماعية ترتكبها "إسرائيل" منذ 22 شهرًا.

ورغم سماح "إسرائيل" قبل نحو 3 أسابيع بدخول شاحنات محدودة من المساعدات الإنسانية والبضائع، إلا أن المجاعة ما زالت تراوح مكانها، إذ تتعرض تلك الشاحنات في معظمها للسرقة والنهب.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق سلطات الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الفلسطينيين.