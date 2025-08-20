وزارة التربية والتعليم تعلن موعد وآلية عقد امتحانات الثانوية العامة الاستثنائية في غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 / الدورة الأولى (الاستثنائية) الخاصة بطلبة المحافظات الجنوبية، ابتداءً من يوم السبت 6 أيلول/سبتمبر 2025 وحتى يوم الاثنين 15 أيلول/سبتمبر 2025.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستُعقد إلكترونياً عبر تطبيق Wise-School بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وتشمل جميع الفروع الدراسية، بحيث تبدأ الجلسات يومياً في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وبيّنت الوزارة أن طبيعة الأسئلة ستكون من نوع الاختيار من متعدد (40 فقرة)، بمدة زمنية ساعة واحدة لمعظم المباحث، باستثناء الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، واللغة الإنجليزية التي ستكون مدتها ساعة ونصف. كما أشارت إلى أن طلبة الفرع العلمي سيتقدمون لامتحان الرياضيات في ورقتين منفصلتين (التفاضل، والمصفوفات والتكامل).

وأوضحت الوزارة أنه سيُعفى الطلبة من أسئلة التعبير في مبحثي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، فيما يُعفى طلبة الفرع الصناعي من مبحث الرسم الصناعي، على أن تُحدد آلية احتساب علاماته لاحقاً.

ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى متابعة موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة أي تحديثات جديدة حول سير الامتحانات.

http://www.moe.pna.ps