الدفاع المدني يحذر من تبعات إنسانية خطيرة مع إعادة اجتياح الاحتلال لمناطق سكنية في غزة

حذر الدفاع المدني الفلسطيني اليوم من التبعات الإنسانية الخطيرة التي تترتب على إعادة الاحتلال الإسرائيلي اجتياح عدد من المناطق السكنية في قطاع غزة، وإجبار سكانها على النزوح القسري نحو ما يسمى بـ"المنطقة الإنسانية الآمنة".

وأوضح الدفاع المدني أن هذه السياسة تهدف إلى تكريس معاناة المواطنين، وتضع عوائق كبيرة أمام الطواقم العاملة في الاستجابة لنداءات الاستغاثة الإنسانية، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ ما زالت تتلقى نداءات على مدار الساعة من مواطنين محاصرين في مناطق توغل الجيش، والتي يصنفها الاحتلال كمناطق عسكرية غير آمنة.

وأكد البيان أن الطواقم لم تتمكن من الاستجابة لغالبية هذه النداءات حتى اللحظة، خصوصاً في مناطق شرق الزيتون، الصبرة، خانيونس وجباليا، بسبب خطورة العمل هناك ورفض الاحتلال السماح بالتنسيق الإنساني.

وجدد الدفاع المدني تحذيره من سياسة الاحتلال الممنهجة التي تهدف إلى محاصرة مئات آلاف النازحين تدريجياً في المنطقة الوسطى للقطاع، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإجبار الاحتلال على احترام القانون الإنساني الدولي ووقف عمليات التهجير القسري بحق أكثر من مليوني مواطن في غزة.