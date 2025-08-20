كاتب فلسطيني يوجه رسالة لجيش الاحتلال: "لن أنزح وافعلوا ما شئتم"

وجّه الكاتب الفلسطيني يسري الغول رسالة مؤثرة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبّر فيها عن رفضه النزوح من منزله في قطاع غزة رغم الدمار الهائل والقصف المستمر، مؤكداً أنه سيبقى في بيته حتى لو كلفه ذلك حياته.

وجاء في رسالته التي نشرها على صفحته بموقع فيسبوك: "أنا الكاتب الصحفي والأديب الفلسطيني يسري الغول، مواطن مدني مثل معظم سكان قطاع غزة، إن لم يكن جميعهم اليوم، لأنكم قتلتم المقاتلين وعوائلهم. لم أنزح إلى جنوب قطاع غزة من قبل، ولن أنزح اليوم.."

وتابع ".. سأظل في بقايا البيت الذي تم تدمير جزء كبير منه، لأنني لا يمكن أن أمشي مسافة 40 كيلومترًا سيرًا على الأقدام، حيث لا يوجد مواصلات، فقد دمرتم السيارات والباصات والشاحنات، حتى عربات النقل التي تقودها الدواب."

وأضاف الغول موضحًا أسباب تمسكه بالبقاء: "لا أستطيع أن أحمل معي جالونات المياه وأثاث البيت والكتب والملابس والفراش والأغطية وبعض الطعام، لأجل أن أعيش في العراء تحت سماء مغطاة بطائراتكم التي لا تفرق بين طفل أو امرأة، ثم أجلس بانتظار موتي كما تفعلون كل يوم مع مئات من أبناء شعبي، بكل أنواع القتل البشعة، إما بالقنص أمام بوابة المساعدات الأمريكية (GHF) أو قصف المساكن المدنية أو حرق الخيام أو الموت تحت الركام، لذلك قررت أن أصمد رغم قذائف المدفعية التي تسقطونها على رؤوس الأبرياء في الشوارع وفوق البيوت حتى لو كلفني ذلك حياتي."

وانتقد الكاتب الفلسطيني عقلية وسادية الاحتلال قائلاً: "فأنتم لا تأبهون بحياة أي بشر دونكم، يملؤكم حقد دفين تجاه البشر الآخرين حتى أهلنا المسيحيين وغيرهم، وإن الديانة اليهودية وكل الشرائع والأديان منكم براء."

كما أشار إلى غياب الموقف العربي الفاعل قائلاً: "ربما لو كان لدينا أمة قوية وجيوش عربية حقيقية أو شعوب لديها كرامة، يسمعون أحلامكم في العلن عن السعي إلى إقامة دولة إسرائيل الكبرى، ما استطعتم أن تفعلوا ذلك بنا، لكن لنا الله وحده وأحرار العالم."

وختم الغول رسالته بعبارة حاسمة تؤكد رفضه الانصياع لسياسة التهجير القسري التي يفرضها الاحتلال: "لن أنزح وافعلوا ما شئتم... #مش_طالعين."

وتأتي رسالة الغول في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث تتواصل عمليات القصف والتدمير والقتل الجماعي، وسط دعوات فلسطينية ودولية لوقف العدوان ورفع الحصار.