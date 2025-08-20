الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الأونروا: تضاعف معدلات سوء التغذية بين أطفال غزة 3 مرات خلال نصف عام

الرسالة نت

حذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، مؤكداً أن مستويات سوء التغذية بين الأطفال تضاعفت ثلاث مرات خلال أقل من ستة أشهر.

وأوضح أن طفلاً واحداً من بين كل ثلاثة أطفال في مدينة غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، في وقت تُمنع فيه الوكالة ومنظمات الإغاثة الدولية منذ نحو نصف عام من إدخال الإمدادات الأساسية إلى القطاع.

وشدد على أن استمرار القيود المفروضة على إدخال الغذاء والدواء يفاقم معاناة أكثر من مليوني فلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف سياسة التجويع وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية.

 

 

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/305993

كلمات مفتاحية

غزة إبادة تجويع

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر