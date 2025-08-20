حماس تدعو للمشاركة في الإضراب العالمي نصرةً لغزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، إلى المشاركة الواسعة في الإضراب العالمي نصرةً لقطاع غزة يوم غدٍ الخميس 21 آب/أغسطس، وإلى مواصلة الحراك الشعبي والجماهيري في مختلف العواصم والمدن حول العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع (22 و23 و24 آب/أغسطس) وما بعدها.

وأكدت الحركة في بيانها أن المطلوب هو تصعيد المسيرات والاعتصامات والمظاهرات الغاضبة أمام السفارات الأمريكية والإسرائيلية والدول الداعمة للاحتلال، رفضاً لاستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وما يرافقه من إبادة جماعية وتجويع ممنهج بحق أكثر من مليوني فلسطيني.

وحذّرت حماس من خطط الاحتلال لاحتلال مدينة غزة وتهجير أكثر من مليون إنسان، معتبرة ذلك فصلاً جديداً من حرب الإبادة، مشددة على أن الصمت الدولي أمام الجرائم الإسرائيلية يشجع الاحتلال على المضي في سياساته العدوانية.

ودعت الحركة جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التضامن الفاعل مع الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل من أجل وقف المجازر والحصار والتجويع، والعمل على إنهاء العدوان المستمر على غزة.