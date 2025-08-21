حماس: عملية الاحتلال ضد مدينة غزة تصعيد إجرامي واستمرار لحرب الإبادة

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صحفي اليوم، إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء ما أسماه عملية "عربات جدعون 2" ضد مدينة غزة وما يقارب المليون من سكانها والنازحين إليها، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل "إمعاناً في حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من اثنين وعشرين شهراً، واستهتاراً بالجهود التي يبذلها الوسطاء للتوصل إلى وقف العدوان وتبادل الأسرى".

وقالت الحركة إن إصرار حكومة الاحتلال على المضي في حربها الوحشية ضد المدنيين الأبرياء، عبر تصعيد عملياتها الإجرامية في مدينة غزة، يهدف إلى تدميرها وتهجير أهلها، وهو ما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأوضحت حماس أنها وافقت على المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء، بينما تجاهل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هذا المقترح ولم يرد عليه، في دليل واضح على أنه "المعطّل الحقيقي لأي اتفاق، وغير الجاد في استعادة أسراه".

وأكدت الحركة أن العملية المعلنة ستلقى الفشل كما فشلت سابقاتها من الحملات العسكرية، مشددة على أن "احتلال غزة لن يكون نزهة".

ودعت حماس الوسطاء إلى ممارسة أقصى الضغوط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة والتجويع بحق الشعب الفلسطيني، محمّلة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه العملية التي تستهدف ما تبقى من مقومات الحياة في قطاع غزة.