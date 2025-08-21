إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة "ملاخي هشالوم" وسط الضفة

أصيب مستوطن إسرائيلي، صباح اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار استهدفته قرب مستوطنة "ملاخي هشالوم" المقامة على أراضي المواطنين بين مدينتي نابلس ورام الله وسط الضفة الغربية.

وذكرت القناة 12 العبرية أن المستوطن أصيب بجراح عقب تعرضه لإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين، فيما هرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى المكان، وأغلقت الطرق المؤدية إليه.

وأعلن جيش الاحتلال أنه يتعامل مع "حدث أمني" في محيط المستوطنة، مشيرًا إلى أنه دفع بتعزيزات عسكرية واسعة، وشرع بأعمال تمشيط في محيط بلدة المغيّر شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ"سند" أن قوات الاحتلال اقتحمت أراضي البلدة وشرعت بعمليات تفتيش واسعة، وسط حالة استنفار في صفوف المستوطنين الذين توافدوا إلى المنطقة.

ولم تُعرف حتى اللحظة طبيعة الإصابات بشكل دقيق، في وقت تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن منفذ العملية انسحب من المكان بسلام.