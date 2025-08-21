حركة المجاهدين: توسيع العدوان الصهيوني على غزة تمهيد لمجزرة كبرى برعاية أمريكية

أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن مواصلة الاحتلال الصهيوني جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتوسيع عدوانه على مدينة غزة يأتي في إطار "الحرب المفتوحة على شعبنا، والتي تهدف إلى تهجيره وتصفية قضيته".

وحملت الحركة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عرقلة أي جهود تهدئة، معتبرة أن التصعيد الجاري يمثل تمهيدًا لمجزرة كبرى ضد المدنيين، في ظل ما وصفته بـ"الصمت والتواطؤ الدولي والرعاية الأمريكية".

كما حمّلت الحركة الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن مسؤولية مباشرة عن "تمادي الاحتلال في جرائمه الوحشية" من خلال توفير الغطاء السياسي والعسكري له، معتبرة أن ذلك يشجع الاحتلال على الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد سكان غزة.

وأدانت الحركة صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين، داعية جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تصعيد الضغط بكافة الوسائل لوقف ما اعتبرته "الجريمة الكبرى التي يخطط لها الاحتلال في مدينة غزة"، والمشاركة في فعاليات مساندة للشعب الفلسطيني حتى وقف الحرب المستمرة.