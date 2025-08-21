غزة: الاحتلال يُدخل 15% فقط من المساعدات ويمنع 430 صنفاً غذائياً وحيوياً منذ ستة أشهر

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي واصل سياسة "هندسة التجويع والفوضى"، عبر تقليص إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كبير، إذ لم يدخل خلال الأيام الثلاثة الماضية (الاثنين – الأربعاء) سوى 250 شاحنة مساعدات من أصل 1,800 شاحنة متوقعة، وقد تعرّض جزء منها للنهب والسرقة نتيجة الفوضى الأمنية التي يفتعلها الاحتلال.

وأوضح المكتب في بيان صحفي اليوم الخميس (21 أغسطس 2025)، أن إجمالي ما دخل القطاع خلال 25 يوماً منذ 27 يوليو الماضي بلغ 2,187 شاحنة فقط، أي أقل من 15% من الاحتياجات الفعلية المقدّرة بـ15 ألف شاحنة. وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات متنوعة لتغطية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب المستمرة.

وبيّن أن الاحتلال يفرض قيوداً صارمة على دخول مئات الأصناف من الأغذية الأساسية، أبرزها: بيض المائدة، اللحوم الحمراء والبيضاء، الأسماك، الأجبان، مشتقات الألبان، الفواكه والخضروات، المكملات الغذائية، إضافة إلى أصناف أخرى ضرورية مثل المكسرات والمدعمات التي تحتاجها النساء الحوامل والمرضى.

وأكد المكتب أن استمرار إغلاق المعابر بشكل كامل منذ نحو ستة أشهر متواصلة، ومنع إدخال 430 صنفاً من المواد الغذائية والأدوية، يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، داعياً الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي، إلى تحرك عاجل وجاد لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين.