9 شهداء في مجزرتين ارتكبهما الاحتلال بغزة فجر اليوم

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مجزرتين جديدتين في قطاع غزة، راح ضحيتهما 9 شهداء وعدد من الجرحى، في ظل تصاعد العدوان واستهداف المدنيين العزل.

وأفادت مصادر طبية بأن أربعة شهداء وإصابات سقطوا جراء قصف طائرات الاحتلال المروحية منزلًا لعائلة الأسود في حي الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة.

وفي جريمة أخرى، أعلنت الخدمات الطبية عن انتشال خمسة شهداء من عائلة واحدة (أب وأم وأطفالهما الثلاثة)، إثر استهداف طائرات الاحتلال خيمة نازحين بمحيط مخبز الشرق في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

وتأتي هذه المجازر في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية في القطاع، حيث يواصل الاحتلال استهداف المنازل ومراكز الإيواء والخيام التي يلجأ إليها النازحون، ما يرفع حصيلة الشهداء ويزيد من معاناة مئات آلاف العائلات الفلسطينية.

