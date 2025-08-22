مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة 22 أغسطس

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش حتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 62192 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 157114، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

7:45 طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" تُطلق النار شرقي مدينة غزة

7:37 إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال غربي رفح جنوبي قطاع غزة

7:30 شهداء وعدد من المصابين بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة العمارين قرب مسجد الاستجابة بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة

7:13 الأمم المتحدة: لدى غزة حاليًا أعلى عدد من الأطفال مبتوري الأطراف مقارنة بعدد السكان

7:09 (مُحدّث) شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مدرسة أبو عاصي في مخيّم الشاطئ الشمالي غربي مدينة غزة

7:07 مدفعية الاحتلال تواصل قصف مناطق متفرقة من حييّ الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة

7:05 آليات الاحتلال تُطلق النار شرقي مدينة غزة

6:55 طائرات الاحتلال قصفت فجرًا منزلًا في محيط مسجد بلال بن رباح بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

6:54 قوات الاحتلال فجّرت عددًا من منازل المواطنين بروبوتات مفخخة بينها عمليتان في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة وواحدة في حي الشجاعية شرقي المدينة

6:51 طائرات الاحتلال تستهدف منزلًا لعائلة الجعل قرب مسجد الاستجابة بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة

6:42 قصف مدفعي إسرائيلي على حييّ الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة

6:35 جيش الاحتلال يُفجّر روبوتًا مفخخًا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

5:25 جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف في جباليا شمالي قطاع غزة

4:14 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز دير شرف

3:50 مصادر في مستشفيات غزة: 11 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم

2:28 5 شهداء جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيمة للنازحين في شارع الجلاء بمدينة غزة

2:04 طائرات الاحتلال تستهدف مخيمًا للنازحين قرب مخبز الشرق في شارع الجلاء بمدينة غزة

1:59 استهداف من الطيران المروحي الإسرائيلي على مدينة غزة

1:41 شهيد طفل ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية بمحيط النادي الأهلي في مخيم بالنصيرات وسط قطاع غزة

00:45 ثلاث إصابات إثر غارات جوية إسرائيلية على منزل في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:35 غارة جوية إسرائيلية على وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:32 غارات جوية إسرائيلية على منزلين قرب مسجد عباد الرحمن في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة