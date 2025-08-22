وفاة الرضيعة "بريكة" في خانيونس بسبب سوء التغذية

وفاة الرضيعة غدير بريكة (5 أشهر) في مجمع ناصر الطبي، بعد إصابتها بسوء تغذية حاد وكانت تعاني منذ ولادتها من ضمور واعتلال في الدماغ وشلل دماغي، لكن نقص الغذاء والعلاجات اللازمة فاقم حالتها الصحية حتى تدهورت بشكل كبير، خاصة أن والدتها أيضًا تعاني من سوء تغذية.

وقبل الحرب، لم يكن الأطفال في مثل حالتها، حتى وإن بلغوا مرحلة الخطر، يصلون إلى هذا الحد من الهزال وسوء التغذية الذي يحول أجسادهم إلى هياكل عظمية.

وذكرت عائلة الطفلة أن والدتها سحر سليم بريكة (31 عامًا) تعاني هي الأخرى من سوء تغذية نتيجة انعدام الغذاء والظروف القاسية التي تمر بها العائلات في القطاع.