45 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل والقيود التي فرضتها قوات الاحتلال أمام المصلين لمنعهم من الوصول إلى المسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس المحتلة، أن 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، والغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية.

ومنعت قوات الاحتلال العشرات من الشبان من الوصول إلى المسجد، عند أبواب البلدة القديمة ومحيط المسجد.

وعرقلت القوات الشبان عند أبواب البلدة القديمة، وأوقفتهم وفحصت هوياتهم، وأجبرت عددًا منهم عدم التواجد أمام باب الأسباط، ومغادرة البلدة ومحيط المسجد الأقصى.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح خلال خطبة الجمعة: " فإن أصاب الأمة الاسلامية مرض لن تموت، فأمتنا تمرض ولا تموت، فهي أمة الخلود إلى قيام الساعة، تضعف وتمرض ولا تموت".

وأضاف أن "الأمة الاسلامية اجتاحتها حملات تلو الحملات، في الماضي والحاضر، والتي تحمل في طياتها الحقد على هذا الدين وأهله".

وأكد أن أمة الاسلام إن أصابها الضعف والجوع فلن تموت.

وتابع "إن قلب الحقائق وتزييف المشاهد والكذب هو ديدن الظالمين، فلا تصغوا لكذبهم، إن التشويه الذي يقوم به المعتدون، هدفه خلط الحقائق ليستوي الظالم والمظلوم، ولينظر للمعتدي أنه معتدى عليه".