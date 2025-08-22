تحقيق: سموتريتش محاط بمستوطنين يؤثرون على قرارات الحكومة

بين تحقيق لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن وزير المالية المتطرف سموتريتش، محاط بمستوطنين متطرفين يؤثرون بشكل كبير على تحركاته، وقرارات الحكومة.

و تشير الصحيفة إلى أن هذه المجموعة مكونة من من 8-9 مستوطنين مقربين جدًا من بتسلئيل سموتريتش (رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية)، معظمهم من خلفية صهيونية-دينية يمينية متشددة، تبلوروا بعد الانفصال عن غزة (2005).

وتقول الصحيفة إن "مجموعة سموتريتش" هي نواة قيادية غير رسمية لكنها مؤثرة جدًا، ومن خلالها، لا يكتفي بكونه وزيرًا، بل يقود مشروعًا منظمًا يربط بين السياسة، المال، الجيش، والاستيطان، بهدف فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على الضفة ومنع أي تسوية مع الفلسطينيين.

وتشير الصحيفة إلى هذه الشخصيات ليسوا مجرد "مستشارين"، بل يشكلون آلية أيديولوجية منظمة تدير وتؤثر على قرارات سموتريتش السياسية في الحكومة والحرب ، والاستيطان في الضفة ،توزيع الأموال والموارد عبر وزارة المالية والصندوق القومي.

وتجتمع هذه الشخصيات كل شهر في "جلسة مجموعة" مع سموتريتش لمناقشة الإستراتيجية المتبعة قبل كل منعطف مهم في الحرب ، ويناقشون قضايا مفصلية كصفقات الأسرى، استمرار الحرب أو وقفها، البقاء في الحكومة أو إسقاطها.

وتقول الصحيفة أن المحيطين بسموتريتش يوزعون الأدوار فبعضهم يضغط سياسيًا، بعضهم يدير المفاوضات، وآخرون يسيطرون على الميزانيات والإعلام.

وبين التحقيق أن هؤلاء المستوطنين ضغطوا على نتنياهو في قضايا كرفح وصفقات الأسرى، وساعدوا في إسقاط حزب "البيت اليهودي" والسيطرة على "الصهيونية الدينية"، يعارضون أي تعاون مع العرب (مثل منصور عباس)، وينسقون لفرض السيادة على الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان.

وحسب أهم الشخصيات المؤثرة رئيس إدارة شؤون الاستيطان ،يهودا إلياهو، الذي وصفته الصحيفة بـ"العقل المدبر"، ورئيس طاقم وزارة المالية ونائب مدير عام وزارة المالية وعكيفا سموتريتس شقيق الوزير وهو قيادي في منظمات استيطاني.

كما وتشير الصحيفة إلى أن والد سموتريتش، الحاخام يروحام، يُعتبر صاحب التأثير الأكبر عليه، وللمجموعة قنوات اتصال مع ضباط احتياط ورجال أعمال، ما يعطي سموتريتش معلومات "من وراء الكواليس" ويزيد قوته في الكابينيت.