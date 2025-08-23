مسئول شعبة الاستخبارات الإسرائيلية: "إسرائيل بيت دعارة كبير"

قال مسؤول شعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال الإسرائيلي إبان 7 أكتوبر "أهارون خليوة" في تسريبات جديدة إن "إسرائيل تحوّلت إلى بيت دعارة كبير"، وذلك على خلفية الفشل في تعاملها مع تبعات هجوم 7 أكتوبر.

وأضاف "خليوة" في أحاديث مغلقة نقلتها القناة "12" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أنه لا توجد "دولة إسرائيل" بل يوجد "بيت دعارة كبير، كما أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عبارة عن بيت دعارة ويتعامل مع عائلات الأسرى بكل إهمال".

وفيما يتعلق بفشل الجدار العازل حول القطاع في صد هجوم 7 أكتوبر قال: "بناء الجدار العازل حول قطاع غزة كان أفشل مشروع على الإطلاق وأنفقنا فيه مليارات دون فائدة، لم يتخيل أحد أن يقتحم عشرات المقاتلين من غزة الحدود دون التمكّن من مواجهتهم".

وتحدث "خليوة" عن تقديمه تقييما استراتيجياً لرئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو قبل الحرب وذلك حول تأثيرات التعديلات القضائية على خريطة التهديدات وأن "التعديلات ستفتح من شهية أعداء الكيان في انتهاز الفرصة للهجوم كونها شخصّت وجود شرخ اسرائيلي داخلي كبير.

وتابع:" قدّمنا لنتنياهو تقديرات استراتيجية حول المخاطر الأمنية للتغييرات القضائية لكنه رفض الاستماع".

وعلى صعيد الخلافات المتتالية بين جيش الكيان وقادته والمستوى السياسي قال: "تحاول حكومة نتنياهو إجبار الجيش على الاعتراف أن الأرض مسطحة وليست كروية".

ترجمة وكالة صفا