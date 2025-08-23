استشهاد الصحفي خالد المدهون مصوّر تلفزيون فلسطين في غزة

استُشهد الصحفي خالد المدهون، مصوّر تلفزيون فلسطين، أثناء عمله الصحفي في قطاع غزة.

وباستشهاد المدهون، يرتفع عدد الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 إلى نحو 221 صحفياً، بحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فيما تشير إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن العدد وصل إلى 225 صحفياً. كما توثق منظمات دولية، بينها لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، أرقاماً متقاربة تتراوح بين 192 و242 صحفياً.

ويعد هذا الرقم من أعلى الحصائل المسجَّلة عالمياً، ما جعل الحرب في غزة توصف بأنها الأكثر دموية بحق الصحفيين في القرن الحادي والعشرين، وفق تقارير حقوقية وإعلامية دولية.