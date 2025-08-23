المكتب الإعلامي الحكومي يدين جريمة استهداف الصحفي خالد المدهون

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بأشد العبارات جريمة استهداف واغتيال الصحفي خالد محمد المدهون، مصور تلفزيون فلسطين، الذي استشهد اليوم السبت جراء قصف إسرائيلي مباشر، ليرتفع بذلك عدد الشهداء من الصحفيين منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 240 صحفيًا.

وأكد المكتب في بيان صحفي أن الاحتلال "الإسرائيلي" ينتهج سياسة ممنهجة لقتل واستهداف الإعلاميين الفلسطينيين، في محاولة لحجب الحقيقة وطمس جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وحمل المكتب الاحتلال إلى جانب الإدارة الأمريكية والدول المشاركة في العدوان، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم النكراء، داعيًا إلى محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.

وطالب البيان الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل المؤسسات الصحفية حول العالم بإدانة جرائم الاحتلال المستمرة ضد الصحفيين في غزة، والعمل الجاد من أجل حمايتهم ووقف استهدافهم.

كما شدد المكتب على ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية لوقف حرب الإبادة الجماعية على غزة، وضمان حماية الصحفيين والإعلاميين من القتل والاغتيال.