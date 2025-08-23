التجمع الإعلامي الفلسطيني يدين جريمة اغتيال الصحفي خالد المدهون

أدان التجمع الإعلامي الفلسطيني بشدة جريمة اغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفي خالد محمد المدهون، مصور تلفزيون فلسطين، الذي استشهد اليوم السبت شمال قطاع غزة جراء استهداف مباشر خلال تغطيته للأحداث الميدانية.

وأوضح التجمع في بيان صحفي أن استشهاد المدهون يرفع حصيلة الشهداء من الصحفيين في غزة إلى 240 صحفيًا وصحفية منذ السابع من أكتوبر 2023، إضافة إلى مئات الجرحى والمعتقلين، إلى جانب تدمير المؤسسات والمقار الإعلامية بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأكد التجمع أن هذه الجريمة تأتي في سياق حرب الإبادة الجماعية والتجويع القسري التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما فيها الاستهداف الوحشي والممنهج للصحفيين والإعلاميين.

وطالب التجمع المؤسسات الدولية المعنية بالعمل الصحفي والإعلامي بـ التدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال ضد الصحفيين، وضمان حمايتهم وسلامتهم وفق القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

كما دعا مختلف الاتحادات والأجسام الإعلامية والحقوقية حول العالم إلى التحرك لملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية كمجرمي حرب، ومنع إفلاتهم من العقاب.