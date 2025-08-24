حماس تشيد باستقالة وزير الخارجية الهولندي رفضًا لسياسات الاحتلال

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالموقف "الشجاع والأخلاقي" لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، الذي قدّم استقالته مع عدد من الوزراء، احتجاجًا على رفض شركائه في الائتلاف الحكومي فرض عقوبات جديدة على كيان الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية عدوانه المستمر على قطاع غزة ومشاريعه الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن هذه الخطوة تمثل موقفًا مبدئيًا يعكس القيم الإنسانية، ويجسّد الالتزام بالقانون الدولي، مؤكدة أن الوزراء الهولنديين المستقيلين وجّهوا رسالة قوية بضرورة التحرك الدولي لوقف العدوان الفاشي ضد المدنيين الأبرياء في غزة، والتصدي لجرائم الاحتلال في عموم الأرض الفلسطينية.

وأشارت حماس إلى أن هذا الموقف الأخلاقي يأتي في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة تفشي المجاعة في قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من مليون طفل خطر الموت جوعًا نتيجة الحصار والإبادة الجماعية المتواصلة، مؤكدة أن ذلك يحتم على أصحاب الضمائر الحية في العالم مقاطعة الاحتلال، ومعاقبته، والضغط عليه لوقف حرب التجويع والإبادة.

ودعت الحركة حكومات العالم إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية في مواجهة سياسات الاحتلال، برفضها وإدانتها وفرض عقوبات رادعة عليه، والعمل الفوري على وقف المجازر ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.