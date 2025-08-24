استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين في قصف (إسرائيلي) شمال وجنوب قطاع غزة

شهد قطاع غزة، اليوم، استشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخرين نتيجة القصف (الإسرائيلي) المتواصل على مناطق مختلفة من القطاع.

وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد الشاب أسامة المقادمة قرب مركز مساعدات نتساريم وسط غزة، بينما سقط شهيدان وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف منطقة السودانية شمال غربي القطاع.

كما أفاد مستشفى العودة باستقبال 3 شهداء و16 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على تجمعات المواطنين قرب نقاط توزيع المساعدات جنوب وادي غزة، حيث كان الأهالي ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية أساسية.

وتأتي هذه التطورات وسط أزمة إنسانية خانقة في القطاع، تشمل نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية، في ظل استمرار الحصار والقصف المتواصل .