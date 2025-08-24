مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال ويخططون لجولة استفزازية جديدة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما يستعدون لتنظيم جولة استفزازية جديدة على أبواب المسجد مساءً.

ووفق مصادر مقدسية، فقد نفّذ المستوطنون جولات استفزازية داخل الأقصى، تخللها أداء رقصات وطقوس تلمودية بمناسبة ما يسمى "رأس الشهر العبري"، وسط انتشار مكثف لعناصر شرطة ومخابرات الاحتلال في محيط المسجد.

ويواصل المستوطنون اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى، باستثناء يومي الجمعة والسبت، حيث تجري عادة على فترتين: صباحية ما بين الساعة 07:30 حتى 11:00، ومسائية تبدأ بعد صلاة الظهر وتستمر لنحو ساعة ونصف.

الاعتداءات والاقتحامات المتكررة تثير توترًا متصاعدًا في مدينة القدس، في وقت يحذّر الفلسطينيون من خطورة محاولات الاحتلال فرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى المبارك.