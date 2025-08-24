مدير الإسعاف والطوارئ: الاحتلال يمنع وصول مركبات الإنقاذ إلى المدنيين في شمال غزة

كشف مدير الإسعاف والطوارئ في محافظتي غزة والشمال عن معاناة خطيرة تواجهها طواقم الإنقاذ في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال تمنع دخول سيارات الإسعاف إلى المناطق المستهدفة، ما يحول دون نجدة المدنيين العالقين تحت القصف.

وأوضح أن آلاف النازحين يعيشون حالة من التيه والارتباك، إذ لا يعلمون إلى أين يتجهون في ظل انعدام المناطق الآمنة في قطاع غزة، مشددًا على أن المدنيين يُتركون بلا حماية في مواجهة القصف المستمر.

كما أكد أن المستشفيات تعاني من دمار واسع ونقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية، إضافة إلى العجز الكبير في الكوادر الطبية، الأمر الذي يفاقم الأزمة الصحية ويجعل الاستجابة للحالات الطارئة شبه مستحيلة.

وأشار مدير الإسعاف والطوارئ إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد تدهورًا بشكل متسارع، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم بحق المدنيين، وداعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية السكان وضمان وصول الطواقم الطبية إلى أماكن الاستهداف.