وزارة الصحة: 64 شهيدًا و278 إصابة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 64 شهيدًا و278 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

وأوضحت الوزارة أن حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 62,686 شهيدًا و157,951 إصابة، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضافت أن الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 وحتى اليوم شهدت 10,842 شهيدًا و45,910 إصابات، في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية على مختلف محافظات القطاع.

كما كشفت الوزارة أن ما يُعرف بـ"شهداء المساعدات" – أي الذين استُهدفوا أثناء بحثهم عن الغذاء – بلغ عددهم خلال الساعات الماضية 19 شهيدًا و123 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 2,095 شهيدًا وأكثر من 15,431 إصابة منذ بداية الحرب.

وأكدت وزارة الصحة أن الوضع الصحي في غزة وصل إلى مرحلة كارثية في ظل الحصار المستمر، محذّرة من أن استمرار استهداف المدنيين سيؤدي إلى ارتفاع متسارع في أعداد الشهداء والمصابين.