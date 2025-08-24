استطلاع: غالبية "الإسرائيليين" يعتقدون أن الحرب لن تعيد الأسرى

أظهر استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي، أن غالبية الإسرائيليين يرون أن الحرب على قطاع غزة لن تعيد الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في القطاع.

وحسب نتائج التحقيق الذي نشره "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، اليوم الأحد، فإن 61% من الجمهور الإسرائيلي تعتقد بإمكانية إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين فقط من خلال اتفاق شامل يشمل إنهاء الحرب.

في حين اعتبر 20% أنه بالإمكان إعادة جميع الأسرى باتفاق لا يشمل إنهاء الحرب، وادعى 13% أنه بالإمكان إعادتهم بدون أي اتفاق.

وقال 65% إن قرار المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" بخصوص الحرب على غزة لا تقرّب إعادة الأسرى الإسرائيليين.

ومن بين هؤلاء، يقول 43% إن قرار "الكابينيت" لا يدفع لتحقيق أي هدف للحرب، فيما يعتقد 22.5% أن القرار يقرب انهيار حكم "حماس"، واعتبر 22% أن القرار يقرب كلا هدفي الحرب.

ويعتقد 68% أنه لا توجد لدى الحكومة الإسرائيلية خطة لإنهاء الحرب، ورأى 54.5% أن قرار توسيع الحرب لم يتخذ بالأساس لاعتبارات أمنية، بينما يعتبر 41% أن اعتبارات قرار الحرب أمنية، ويعتقد 51% أنه لا يوجد تعاون ناجع بين المستويين السياسي والعسكري في إدارة الحرب.

ورأى 32% من الجمهور اليهودي أنه يجدر رفض المشاركة في الحرب "تحسبا من استهداف المخطوفين"، بينما قال 55% إنه لا يجدر رفض أمر عسكري بسبب تخوف كهذا.

وبينما يعتقد 66% أن جيش الاحتلال سينتصر في الحرب على غزة، يعتقد 49.5% أن "إسرائيل" ستحقق أهداف الحرب بالكامل، و32% يعتقدون أنها ستتحقق بقدر كبير، و13% يرون أن أهداف الحرب لن تتحقق أبدا.

وأظهر الاستطلاع تراجع الثقة بالجيش من 77% في استطلاع الشهر الماضي، إلى 75% في الاستطلاع الحالي.

وقال 60% إنهم يثقون برئيس أركان الجيش إيال زامير، بينما كانت هذه النسبة 62% الشهر الماضي و69% في يونيو/ حزيران.

وقال 66.5% إنهم قلقون من عزلة دولية محتملة لإسرائيل، وعبر 67% عن قلقهم حيال مستقبل الديمقراطية في "إسرائيل".