تحقيق "إسرائيلي": صاروخ اليمن الأخير يحمل رأسًا حربيًّا متشظيًا

كشف تحقيق للجيش الإسرائيلي، الأحد، أن الصاروخ الأخير الذي أطلقته القوات المسلحة اليمنية، هو الأول من نوعه، ويحمل رأسًا حربيًّا متشظيًا.

والجمعة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، التابعة لجماعة "أنصار الله"، أن قوتها الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية، استهدفت مطار اللّد بصاروخ باليستيّ فرط صوتي من نوع "فلسطين2".

وأكدت أن الصاروخ تجاوز المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في إحداث حالة إرباك كبيرة وهروب ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار.

وفيما أعلن جيش الاحتلال اعتراض الصاروخ اليمني، ذكرت صحيفة "معاريف" أن شظايا الصواريخ الاعتراضية أصابت مبنى في مستوطنة "جينتون" شمال شرقي اللد المحتلة.

وأظهر تحقيق إسرائيلي أن الصاروخ الحوثي كان لأول مرة برأس حربي متشظٍ.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الصاروخ كان يحتوي على رأس حربي يتفرق إلى شظايا، بحسب التحقيق الأولي، وهذه المرة الأولى التي يستخدم فيها اليمن هذه الصواريخ.

وتشير المعطيات الاسرائيلية إلى أن نحو 70 صاروخًا تم إطلاقها من اليمن باتجاه "إسرائيل" منذ استئناف الحرب على غزة قبل حوالي خمسة أشهر، أي بمعدل يقارب صاروخًا كل يومين.

وتؤكد القوات اليمنية أن عملياتها تأتي انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يقترفها "العدو الصهيوني" في قطاع غزة