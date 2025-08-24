لازاريني: الجحيم يتجلى بكل أشكاله في غزة

حذر مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، يوم الأحد، من تفاقم المجاعة في قطاع غزة، معتبرًا أن "الجحيم هناك يتجلى في كل أشكاله".

وقال لازاريني عبر حسابه في منصة "إكس" إن المجاعة تمثل آخر المصائب التي تضرب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف "الجحيم يتجلى بكل أشكاله في غزة".

وأكد لازاريني أن الشعار العالمي "لن يتكرر أبدا" عاد ليتكرر عمدا، وأن ذلك "سيظل يطارد العالم"، مشيرًا إلى أن "الإنكار هو أبشع أشكال نزع الإنسانية".

ودعا لازريني، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التوقف عن ترويج روايات مغايرة للواقع، والسماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات دون قيود، وتمكين الصحفيين الدوليين من تغطية الأوضاع بشكل مستقل من داخل غزة.

وتابع: "كل ساعة تمر لها ثمن".