زامير يدعو نتنياهو للموافقة على الصفقة

دعا قائد أركان جيش الاحتلال إيال زامير رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الى الموافقة على الصفقة المطروحة على الطاولة والتي وافقت عليها حركة حماس.

وجاء على لسان زامير خلال تفقده قاعدة لسلاح البحرية في حيفا ان " هنالك صفقة على الطاولة وهي الصيغة المعدلة لمقترح ويتكوف ، يجب الموافقة عليها ، لقد حقق الجيش الظروف المناسبة للذهاب نحو صفقة أسرى".

وأضاف زامير أن قرار الموافقة على الصفقة في يد نتنياهو حالياً " المسألة الآن بيد نتنياهو ، وهنالك فرصة كبيرة لتعرض حياة الأسرى للخطر خلال احتلال غزة".

ومع ذلك فقد قال زامير ان الجيش يواصل استعداداته لإحتلال مدينة غزة.