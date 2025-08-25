مظاهرات حاشدة في بروكسل تهتف للمقاومة وتندد بالصمت العربي والإبادة في غزة

شهدت شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الأحد 25 آب/أغسطس 2025، مظاهرات حاشدة شارك فيها المئات من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، إلى جانب قوى التضامن مع الشعب الفلسطيني، رفضًا لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا في غزة منذ أكثر من 22 شهرًا.

وردد المتظاهرون هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية ومنددة بالصمت العربي الرسمي والتواطؤ الأوروبي مع الاحتلال، مطالبين بفرض عقوبات فورية على الكيان الصهيوني وقطع جميع أشكال التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي معه، مؤكدين على استمرار الحراك الشعبي في شوارع بروكسل حتى وقف العدوان ورفع الحصار وكسر منظومة التطبيع.

من جهتها، أشادت شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين بدور الشباب الفلسطيني في قيادة وتنظيم هذه المسيرات اليومية والاحتجاجات الشعبية في بروكسل ومختلف المدن البلجيكية، مؤكدة على أهمية الدور المتقدم الذي تلعبه جماهير الشتات في مواجهة المشروع الصهيوني ودعم صمود شعبنا ومقاومته الباسلة في فلسطين المحتلة، وخاصة في قطاع غزة.