آخر مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة

استشهد 12 مواطنًا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الاثنين، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ689 للعدوان.

وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطن من عائلة معمر في قصف إسرائيلي على منطقة البلد وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأشار إلى استشهاد شاب من عائلة الأسطل، في قصف إسرائيلي في شارع (5) شمالي خان يونس.

وقال إن ثلاثة مواطنين ارتقوا، في قصف على مجموعة من المواطنين قرب كلية العلوم والتكنولوجيا جنوبي خان يونس.

وأضاف أن مواطنة استشهدت وأصيب سبعة آخرين، جراء قصف إسرائيلي لخيمة نازحين ي في مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأوضح أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف واسعة، الليلة الماضية، في مناطق الزرقا وجباليا النزلة شمالي القطاع.

بدورها، ذكرت مصادر طبية أن أربعة شهداء ارتقوا، جراء قصف عناصر تأمين مساعدات في منطقة كيسوفيم شرقي دير البلح وسط القطاع.

والشهداء هم: صقر أبو مزيد، وسام أبو مغصيب، أسامة أبو خماش وياسر المصدر.

وأعلن مجمع الشفاء الطبي في غزة عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

وأفاد مستشفى العودة بوصول شهيد و6 إصابات، جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وكان المستشفى استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية أربعة شهداء، و19 إصابة، جراء قصف الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 62،192 شهيدًا، و157،114 مصابًا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.