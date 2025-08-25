المجاعة تقتل 11 مدنيًا خلال 24 ساعة في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية الناجمة عن حرب التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على السكان المدنيين والنازحين.

وأفادت الوزارة في بيان وصل "الرسالة نت" صباح اليوم الإثنين، أن من بين الضحايا طفلان، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء جراء المجاعة إلى 300 شهيد، بينهم 117 طفلًا.

وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس الوضع الإنساني الكارثي في غزة، في ظل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، خصوصًا إلى شمال القطاع.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني نسمة، يواجهون منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أوضاعًا معيشية وصحية متدهورة، نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة، والتي أدت إلى انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء.