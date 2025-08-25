244 شهيدًا من الصحفيين.. الاحتلال يواصل تصفية شهود الحقيقة في غزة

ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى 244 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد أربعة صحفيين في قصف استهدف مجموعة من الصحفيين داخل مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان تلقته "الرسالة نت"، إن الشهداء الصحفيين هم: مصور وكالة رويترز حسام المصري، ومصور قناة الجزيرة محمد سلامة، والصحفية مريم أبو دقة التي تعمل مع عدة وسائل إعلام، منها "اندبندنت عربية" ووكالة "أسوشيتد برس" (AP) والصحفي معاذ أبو طه الذي يعمل مع شبكة "NBC" الأمريكية.

وأوضح البيان أن الصحفيين الأربعة استُهدفوا أثناء قيامهم بتغطية صحفية داخل محيط مستشفى ناصر، في جريمة وصفها البيان بـ"المروعة"، مؤكداً أن الهجوم أسفر أيضًا عن عدد من الشهداء والإصابات في صفوف المدنيين وطواقم الإسعاف.

وأكد المكتب الإعلامي أن هذه الجريمة تأتي في سياق الاستهداف الممنهج والمتعمد الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين، في محاولة لإخفاء جرائمها ومنع تغطية العدوان.

ودعا المكتب الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكافة الأطر الصحفية والإعلامية حول العالم إلى إدانة هذه الجرائم وملاحقة الاحتلال قانونياً، والعمل على توفير حماية دولية للصحفيين العاملين في قطاع غزة.

كما حمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، إضافة إلى دول أوروبية منها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، ضمن ما وصفه بـ"جريمة الإبادة الجماعية" الجارية في القطاع منذ أكتوبر الماضي.

واختتم المكتب بيانه بالدعاء بالرحمة للشهداء الصحفيين، والشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا على استمرار الصحفيين الفلسطينيين في أداء رسالتهم رغم كل المخاطر.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة مروعة باستهداف مجمع ناصر الطبي صباح اليوم، أسفرت عن استشهاد 15 مواطنًا بينهم صحفيون ومسعفون ومرضى، فيما أصيب عدد كبير من المواطنين الذين كانوا يتواجدون بالمستشفى.