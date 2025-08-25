الاتحاد الدولي للصحفيين يدين جريمة استهداف الصحفيين في غزة

أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بأشد العبارات جريمة الحرب الأخيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بحق الصحفيين في قطاع غزة.

وأكد الاتحاد في بيان صدر عنه، اليوم، أن ما يجري يمثل استهدافًا متعمّدًا للصحافة وخرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أنه وثّق منذ بداية الحرب مقتل ما لا يقل عن 217 صحفيًا فلسطينيًا على أيدي القوات (الإسرائيلية).

وشدد الاتحاد على أن الإفلات من العقاب شجّع الاحتلال على المضي في جرائمه ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته العاجلة ووقف جرائم الإبادة بحق الإعلاميين في غزة.