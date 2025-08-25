رابطة الصحفيين الأجانب تدين استهداف الصحفيين وتطالب بتحرك دولي عاجل

أعربت رابطة الصحفيين الأجانب، اليوم، عن صدمتها وغضبها الشديد إزاء مقتل عدد من الصحفيين العاملين مع مؤسسات إعلامية دولية كبرى في قطاع غزة، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال (الإسرائيلي).

وقالت الرابطة في بيان لها إنها تطالب بـ توضيح فوري من الجيش (الإسرائيلي) ومكتب رئيس الوزراء بشأن هذه الجرائم، مؤكدة أن ما يجري يجب أن يشكل نقطة تحول في التعامل مع الاعتداءات الممنهجة ضد الإعلاميين.

وأضاف البيان: "نناشد القادة الدوليين بذل ما في وسعهم لحماية زملائنا الصحفيين، فنحن لا نستطيع حمايتهم بمفردنا"، داعيًا في الوقت ذاته (إسرائيل) إلى وقف ممارساتها المروعة والممنهجة في استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.