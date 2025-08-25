أطباء بلا حدود تدين المجزرة الإسرائيلية في مستشفى ناصر

أدانت منظمة "أطباء بلا حدود" بشدة الغارتين الإسرائيليتين اللتين استهدفتا اليوم مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وهو المستشفى العام الوحيد الذي يعمل بشكل جزئي في جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة 50 آخرين، بينهم عاملون في القطاع الصحي ومسعفون وصحفيون.

وأكد جيروم غريمو، منسق الطوارئ في غزة مع المنظمة، أن "الهجومين المروعين" طالا مرافق المستشفى فيما كان بعض أفراد الطواقم الطبية يضطرون إلى الاحتماء داخل المختبر تحت القصف المتكرر، مشددًا على أن الاعتداءات تمثل استمرارًا لنهج استهداف المرافق الصحية والإعلاميين في القطاع.

وأشار البيان إلى أن من بين الضحايا المصورة المستقلة مريم أبو دقة، التي تعاونت مرارًا مع "أطباء بلا حدود"، وخلّف رحيلها طفلًا يتيمًا من أمه، إضافة إلى أربعة صحفيين آخرين قضوا خلال الغارتين.

وقالت المنظمة إن الهجوم الأخير يندرج في إطار سلسلة متواصلة منذ عام كامل، حيث دمرت قوات الاحتلال المرافق الصحية، وأسكتت الصحفيين، وحاصرت الطواقم الطبية، مؤكدة أن ما يحدث استهداف متعمد للشهود على ما وصفته بـ"حملة الإبادة الجماعية".

وختم البيان بمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدًا: "كفى".