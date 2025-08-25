45 شهيدًا في مجمع ناصر الطبي جراء العدوان الإسرائيلي اليوم

ارتفعت حصيلة الشهداء في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى 45 شهيدًا، بينهم صحفيون ومسعفون ونساء وأطفال، وذلك جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة والمتكررة التي استهدفت المستشفى منذ ساعات الفجر وحتى ظهر اليوم.

وأكد مصادر اعلامية أن المجمع، الذي يُعد المستشفى العام الوحيد الذي يعمل بشكل جزئي في جنوب القطاع، تحوّل إلى ساحة دمار بعد قصف مباشر استهدف أقسامه الحيوية، في وقت كان يعج بالجرحى والمصابين والنازحين الذين لجأوا إليه طلبًا للأمان.

وأوضحت المصادر الطبية أن العشرات من الجرحى ما زالوا يتلقون العلاج في ظروف بالغة الصعوبة، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، فيما اضطرت الطواقم إلى إجراء عمليات جراحية ميدانية داخل أروقة المستشفى نتيجة استمرار القصف ومنع وصول الإمدادات.

من جانبها، أدانت منظمة "أطباء بلا حدود" الغارتين على المستشفى، ووصفتها بـ"المروّعة"، مؤكدة أن بين الضحايا المصورة المستقلة مريم أبو دقة التي عملت سابقًا مع المنظمة، إلى جانب أربعة صحفيين آخرين، مما يرفع حصيلة الإعلاميين المستهدفين اليوم إلى خمسة