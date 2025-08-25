مؤسسة "سكاي لاين" تدين استهداف الصحفيين في مجمع ناصر وتطالب بحمايتهم

أدانت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية لحقوق الإنسان بشدة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت خمسة صحفيين فلسطينيين في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، مؤكدة أن الشهداء كانوا يؤدون واجبهم المهني في توثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين.

وأوضحت المؤسسة أن الصحفيين المستهدفين هم مريم أبو دقة، محمد سلامة، معاذ أبو طه، أحمد أبو عزيز، وحسام المصري، مشيرةً إلى أنهم شكّلوا "النافذة الوحيدة للعالم الخارجي" في ظل منع التغطية الدولية من داخل غزة.

ونددت "سكاي لاين" بما وصفته بـ"التقليل من شأن الصحفيين" في بيانات بعض وكالات الأنباء الدولية الكبرى، التي استخدمت أوصافاً مثل "المتعاقدين" أو "الصحفيين المستقلين غير المكلفين بمهمة"، معتبرةً ذلك خيانة لقيم حرية الصحافة وحقوق الإنسان.

ودعت المؤسسة جميع وكالات الإعلام الدولية إلى الاعتراف الكامل بدور الصحفيين المحليين ومساهمتهم الجوهرية في تغطية جرائم الاحتلال، والتوقف عن استخدام توصيفات تقلل من مكانتهم المهنية، مع تجديد الالتزام بحمايتهم والدفاع عنهم وفق القانون الدولي.