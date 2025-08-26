الاحتلال يرتكب ثلاث مجازر جديدة بحق النازحين في جنوب ووسط القطاع

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، سلسلة جرائم جديدة استهدفت خيام وملاجئ للنازحين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 10 مدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى وقوع إصابات عديدة.

ففي منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، استشهد 6 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة كوارع، بينهم أب وأم وأطفالهما الثلاثة، إثر قصف مباشر استهدف خيمة في محيط شارع الطينة.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، ارتقى شهيدان من عائلة الداية (رجل وزوجته) بعد قصف جوي طال خيمة نازحين في منطقة السوارحة، ما أدى أيضاً إلى إصابة آخرين بجراح مختلفة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مستودعاً يؤوي نازحين في شارع عكيلة بدير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد طفلتين وإصابة عدد آخر من المدنيين.