20 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية مكثفة وعمليات نسف شمالي وجنوبي غزة

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف واسعة استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 20 شهيدًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وفق ما أفادت به المصادر الطبية.

وأفاد مراسلو صفا أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات مكثفة على بلدة جباليا والنزلة شمال القطاع، تزامنًا مع تنفيذ 4 عمليات نسف في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة.

كما واصلت قوات الاحتلال تفجير منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتوازي مع قصف مدفعي مكثف استهدف الحي ذاته، ما خلّف دمارًا واسعًا وأجبر عشرات العائلات على النزوح تحت وابل النيران.

وأشار شهود عيان إلى أن أصوات الانفجارات هزت الأحياء السكنية منذ ساعات الصباح الباكر، وسط حالة من الهلع بين الأهالي، فيما تواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني جهودها لانتشال الضحايا من تحت الركام رغم انعدام الإمكانات.